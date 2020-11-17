Большеглушицкая районная больница готовится к приему пациентов с COVID-19

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На следующей неделе на базе Большеглушицкой центральной районной больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 70 коек. В настоящее время в учреждении проводятся необходимые подготовительные работы.

«В инфекционном госпитале со следующей недели будет оказываться помощь пациентам из Большеглушицкого, Большечерниговского и Пестравского районов, — рассказал главный врач больницы Николай Юрицин. — В настоящее время ведутся работы по газификации, шлюзованию, обеспечению медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Стационарная помощь пациентам по неинфекционным профилям будет оказываться в полном объёме в Большечерниговской и Пестравской больницах, все вопросы маршрутизации отработаны. Поликлиника нашей больницы будет продолжать работать в штатном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемических мер».

Напомним, на сегодняшний день в регионе развернуто 6163 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото из открытых источников