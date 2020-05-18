В самарском минздраве рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
18 мая 2020 10:54
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В воскресенье 17 мая врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко рассказал о ситуации с заболевшими коронавирусом в регионе, а также пациентах с подозрением на заболевание.
Напомним, в настоящее время в губернии выявлено 1437 случаев заболевания: в девяти городских округах и 24 муниципальных районах области. Из них девять закончились летальным исходом, а 295 человек с подтвержденным COVID-19 уже выздоровели.
По словам Сергея Вдовенко, состояние 71% пациентов с установленным вирусом сейчас удовлетворительное, 25% - средней тяжести, 4% - тяжелое.
Также врио министра здравоохранения отметил, что 16 мая число выписанных пациентов с подозрением на коронавирус и контактных лиц впервые превысило число госпитализированных: госпитализировано 135, выписано из лечебных учреждений 146 человек, пишет Самру.ру.
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