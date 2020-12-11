Я нашел ошибку
Главные новости:
Она даже ползла на коленях, но все попытки забраться по склону были тщетны.
Падала, но поднималась. Школьница из Киева поразила упорством в борьбе с гололёдом. Видео
Тело Листера обнаружили в его квартире полицейские, которые проникли внутрь по просьбе родных и друзей, забеспокоившихся о нем, поскольку он перестал выходить на связь.
Умер актер из фильма «Пятый элемент» Томми Листер
Запретить высказывать оценку работе органов власти нельзя ни под каким предлогом.
Путин исключил запрет на оценку деятельности органов власти
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow.
Самарец Матвей Силаев стал бронзовым призером чемпионата России по аэротрубным дисциплинам
ГУ МЧС СО напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
Ночью и днем 12 декабря по Самарской области ожидается туман
Ему было 77 лет.
Умер народный артист России Николай Иванов
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,19 по стране - 31,43.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции   
Благодаря поддержке регионального бюджета работы будут выполнены в полном объеме.
В Тольятти достроят ФОК "Певческое поле" 
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.12
-0.59
EUR 88.77
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В СОУНБ состоится встреча с двумя известными литераторами Максимом Замшевым и Максимом Амелиным
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарец Матвей Силаев стал бронзовым призером чемпионата России по аэротрубным дисциплинам

11 декабря 2020 19:46
83
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow.

Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow. Около 200 спортсменов из разных городов соревновались в технике парения в воздухе в дисциплинах «Вертикальная акробатика», «Групповая акробатика», а также Solo freestyle.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, в дисциплине Solo Freestyle Junior бронзовую медаль выиграл спортсмен-инструктор спортивной команды по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА Матвей Силаев. Он впервые выступил под армейским флагом. На чемпионате мира 2019 года во Франции Силаев вошел в шестерку сильнейших спортсменов и получил известность как перспективный флаер мирового уровня.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
3697
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3122
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
3025
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9821
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10308
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10099
Весь список
Спорт в регионе
11 декабря 2020  19:22
Благодаря поддержке регионального бюджета работы будут выполнены в полном объеме.
В Тольятти достроят ФОК "Певческое поле" 
Благодаря поддержке регионального бюджета работы будут выполнены в полном объеме. Спорт в регионе
78
10 декабря 2020  18:54
Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
ЖФК "Крылья Советов": Мы хотим играть в Самаре!
Обращение футболисток "Крыльев Советов" к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Спорт в регионе
322
10 декабря 2020  16:54
Тольяттинская спортсменка Ирина Рогозина завоевала серебро.
В Воронеже стартовал Кубок России по тхэквондо ВТФ
Тольяттинская спортсменка Ирина Рогозина завоевала серебро. Спорт в регионе
451
Весь список
Спортивные достижения
11 декабря 2020  19:46
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow.
Самарец Матвей Силаев стал бронзовым призером чемпионата России по аэротрубным дисциплинам
Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических...Спортивные достижения
83
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
1237
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
680
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1313
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1239
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1369
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
961
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1219
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2604
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2914
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3668
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3878
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3922
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5517
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8206
Весь список
В центре внимания
18 и 19 декабря 2020 года выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением Алексея Ньяги. 
11 декабря 2020  17:51 
В Самаре пройдет первый всероссийский фестиваль «Союзмультфильм»
18 и 19 декабря 2020 года выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского... Культура
102
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
121
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем совета директоров фармацевтической компании «ПРОМОМЕД» Петром Белым.
11 декабря 2020  17:44 
Врачи ковид-госпиталей региона получат инновационный препарат для лечения коронавируса
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем совета директоров фармацевтической компании... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
133
Нацпроект «Жилье и городская среда»: стартовал второй этап переселения граждан из аварийного жилья
11 декабря 2020  17:32 
Нацпроект «Жилье и городская среда»: стартовал второй этап переселения граждан из аварийного жилья
Переселение граждан из аварийного жилья - одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанного Минстроем России в соответствии с...
Экономика региона
114
Самара получит в собственность 83 автобуса, троллейбуса и трамвая
11 декабря 2020  13:46 
Самара получит в собственность 83 автобуса, троллейбуса и трамвая
Это тот транспорт, что был закуплен в лизинг. Транспорт
231
Весь список
Акценты
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
11 декабря 2020  09:58 
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Социум
261
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
10 декабря 2020  22:41 
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Политика региона
480
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
464
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
128
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
855
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1142
Весь список

Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.


Подробнее→
Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
536
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1312
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1234
Весь список