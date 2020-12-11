Самарец Матвей Силаев стал бронзовым призером чемпионата России по аэротрубным дисциплинам

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Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта RISC – 2020 проходили в два этапа, с 30 ноября по 6 декабря в Москве, в аэродинамических комплексах Vacuum и Flow. Около 200 спортсменов из разных городов соревновались в технике парения в воздухе в дисциплинах «Вертикальная акробатика», «Групповая акробатика», а также Solo freestyle.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, в дисциплине Solo Freestyle Junior бронзовую медаль выиграл спортсмен-инструктор спортивной команды по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА Матвей Силаев. Он впервые выступил под армейским флагом. На чемпионате мира 2019 года во Франции Силаев вошел в шестерку сильнейших спортсменов и получил известность как перспективный флаер мирового уровня.