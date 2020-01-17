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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Зажигаются новые самарские "звездочки" фигурного катания

17 января 2020 23:27
39
Состоялось первенство Самарской области по фигурному катанию на коньках.
Зажигаются новые самарские "звездочки" фигурного катания!

На льду СК "Маяк" состоялось первенство Самарской области по фигурному катанию на коньках.

В нем принимали участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет, одиночное катание и танцы на льду. 

Вера Богуш,президент федерации фигурного катания Самарской области:

"Благодаря строительству новых спортобъектов в регионе настоящий бум фигурного катания. Оно всегда было популярным, но сейчас интерес колоссальный. Много детей приводят в спортшколы, секции, различные клубы", передает пресс-служба минспорта СО.
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