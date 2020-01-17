Зажигаются новые самарские "звездочки" фигурного катания!

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На льду СК "Маяк" состоялось первенство Самарской области по фигурному катанию на коньках.В нем принимали участие юноши и девушки в возрасте 10-15 лет, одиночное катание и танцы на льду."Благодаря строительству новых спортобъектов в регионе настоящий бум фигурного катания. Оно всегда было популярным, но сейчас интерес колоссальный. Много детей приводят в спортшколы, секции, различные клубы", передает пресс-служба минспорта СО.