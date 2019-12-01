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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Юноши "Крыльев" заняли четвертое место в финале Первенства России

1 декабря 2019 15:38
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Лишь в серии пенальти самарская команда уступила
Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2002 года рождения (тренеры Дмитрий Шуков, Александр Орешников и Сергей Шишкин) завершила финальный турнир Первенства России, который проходил в Сочи, на четвертом месте.

В заключительной игре самарцы в серии пенальти уступили команде "Юность" из Владикавказа. Напомним, что "Крылья" успешно и без поражений прошли групповой этап турнира, после чего дошли до полуфинала плей-офф. Лишь в серии пенальти самарская команда уступила "Ростову", а затем и владикавказской команде. Победителем турнира стал "Ростов".

Состав "Крыльев Советов"-ЦПФ: Арсений Бронников, Артем Булгаков, Богдан Чинарев, Владимир Еремин, Владислав Воронин, Владислав Щетинин, Данил Бельтюков, Данила Романов, Денис Кравченко, Дмитрий Юдин, Егор Александров, Кирилл Ломакин, Клим Макаров, Клим Салмин, Никита Останин, Павел Макаров, Роман Ермаков, Саркис Тащян, Семен Воробьев, Сергей Габелашвили, Сергей Насибулин, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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