Юноши "Крыльев" в 1/4 финала крупно обыграли "Луч" из Владивостока – 5:0

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Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2002 года рождения (тренеры Дмитрий Шуков, Александр Орешников и Сергей Шишкин) успешно выступает в рамках финального турнира Первенства России, который проходит в Сочи.Сегодня самарцы в 1/4 финала крупно обыграли "Луч" из Владивостока – 5:0. Хет-трик на счету Богдана Чинарева, еще по голу забили Семен Воробьев и Денис Кравченко.Полуфинальные матчи пройдут в четверг, 28 ноября. Соперником "Крыльев" станет победитель пары ФШМ – "Ростов", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"