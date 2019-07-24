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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Японцы показали медали Олимпиады-2020, сделанные из переработанных гаджетов

24 июля 2019 16:49
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Вес золотой медали - 556 грамм, серебряной - 550 грамм, бронзовой - 450 грамм.
Организаторы стартующих ровно через год летних Олимпийских игр 2020 года в Токио торжественно представили дизайн медалей для победителей и призеров соревнований, передает newsru.com.

На медалях изображена эмблема Олимпиады в Токио с традиционным японским узором "итимацу" из расположенных в шахматном порядке четырехугольников, по окружности ее обрамляют ломаные грани.

На обратной стороне изображена греческая богиня победы Ника на фоне стадиона "Панатинаикос", где в 1896 году прошли первые в современной истории Олимпийские игры.

По задумке дизайнеров, медали должны напоминать грубые камни, которые были отполированы и теперь сияют, а также отражать стремление спортсменов к победе и славе.

Диаметр каждой медали составляет 85 миллиметров, толщина меняется от 7,7 мм до 12,1 мм. Вес золотой медали - 556 грамм, серебряной - 550 грамм, бронзовой - 450 грамм.

Золотая медаль сделана из чистого серебра и покрыта шестью граммами золота. Серебряная - полностью из чистого серебра, а бронзовая - из красной латуни (меди и цинка).

В общей сложности около 5000 золотых, серебряных и бронзовых медалей изготовят из переработанных старых гаджетов, которые собрали жители Японии.

За два года проведения акции власти по всей стране собрали десятки тонн старых смартфонов, цифровых камер и других электронных устройств. Из них удалось извлечь около 40 килограммов золота, 4,9 тонны серебра и 2,9 тонны бронзы.


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