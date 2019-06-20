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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Владислав Третьяк сравнил Овечкина и Кучерова с солистами балета Большого театра

20 июня 2019 20:05
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В Монреале люди в дни матчей с
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал успехи Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Андрея Василевского в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает newsru.com.

"Можно гордиться нашим хоккеем! НХЛ - это мясорубка, это невероятно сложная и тяжелая лига, держаться в ней весь сезон на одном высоком уровне на фоне лучших канадцев, американцев, шведов, финнов - это дорогого стоит. Можно поздравить не только Кучерова, Василевского и Овечкина, но и их тренеров, которые их воспитали, и которые их тренировали в клубах. Хочу сказать и от имени ветеранов хоккея, что мы гордимся нашими ребятами", - цитирует Третьяка "Р-Спорт".

Кучеров по итогам сезона стал обладателем "Харт Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и "Арт Росс Трофи". Василевский был признан лучшим вратарем, а Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер регулярного чемпионата.

"Все трое ребят - мастера высочайшего класса. Большое им спасибо, что приехали на чемпионат мира сыграть за сборную. Они поддержали нас, полностью отдавались игре, поэтому пожелал бы им успехов и новых побед. Они наши послы в НХЛ, которые формируют отношение людей и к нашему хоккею, и к нашей стране", - отметил глава ФХР.

"Овечкин и вовсе кумир для всей Северной Америки, - добавил Третьяк. - Приезжаешь, допустим, в Монреаль. Там люди в дни матчей с "Вашингтоном" говорят: "Мы идем на Овечкина сегодня". Сейчас народ идет на Кучерова, когда к ним приезжает "Тампа". Люди идут на них как на солистов балета в Большой театр. Они и есть звезды высочайшего уровня, чтобы достичь таких результатов, надо трудиться много-много лет".



Фото:   rsport.ria.ru


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