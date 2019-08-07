Виктория Ерёмина — серебряный призер первенства мира по тхэквондо среди кадетов
7 августа 2019 23:37
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Виктория провела 4 поединка, из которых выиграла три — над соперницами из Турции, Туниса и Казахстана. В финале Вика уступила тайской спортсменке 12:21.
Тренеры медалистки: Аскеров А.М., Аскеров Т.М., Кулиев Б.Я.
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