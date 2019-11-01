В селе Северный Ключ Похвистневского района открыта новая спортивная площадка

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Объект построен в рамках реализации мероприятия «Поддержка инициатив граждан» государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области».Спортплощадка стала третьим проектом гражданских инициатив, реализованным на территории губернии в текущем году. Государственная поддержка по данным мероприятиям способствовала восстановлению парка отдыха в Красноармейском районе и спортивная площадка в с. Тамбовка Большеглушицкого района.Мероприятие госпрограммы также предполагает создание и обустройство зон отдыха, детских игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников, поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел, передает пресс-служба облправительства.