В самарской спортивной роте ЦСКА будет служить чемпион первенства Европы по вольной борьбе

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Военный комиссариат Самарской области отправил на военную службу чемпиона первенства Европы по вольной борьбе Дмитрия Куприна. Вместе с ним еще 37 профессиональных спортсменов - членов сборных команд России отправились в самарскую спортивную роту ЦСКА.

Новобранцев отправили со сборного пункта города Сызрань. Они прошли медицинскую комиссию, тестирование на наличие COVID-19, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Среди призывников представители таких видов спорта как бокс, велосипедный спорт, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, самбо, современное пятиборье, спортивная гимнастика, легкая атлетика, пулевая стрельба и теннис.

Все спортсмены являются представителями регионов Урала, Поволжья и Сибири. Службу будут проходить в самарской спортивной роте ЦСКА. За время службы с ними в течение 160 часов будут проведены занятия по тактической, огневой, инженерной подготовке. Они также изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы. Юноши совмещают воинскую службу с интенсивными тренировками, сборами и участием во всероссийских, европейских и международных соревнованиях.

Спортивную роту в городе Самара на базе ЦСКА возродили в 2013 году. С этого момента военнослужащие принесли в копилку страны более тысячи медалей. В воинских подразделениях ЦСКА культивируется 25 олимпийских видов спорта.