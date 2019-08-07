В Самарской области пройдут соревнования по пожарно-прикладному спорту
7 августа 2019 19:22
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Посетить мероприятия приглашены: руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, главы муниципального района Волжский и сельского поселения Курумоч Евгений Макридин и Олег Катынский.
Спортивная программа включает:
1 день: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (забор, бум, прокладка рукавной линии); пожарная эстафета (4х100 м) с преодолением препятствий: домик, забор, бум с прокладыванием рукавной линии и тушение горящего противня с помощью огнетушителя;
2 день: боевое развертывание от мотопомпы - прокладывание рукавной линии от мотопомпы с «поражением» мишени струей воды; подъем по штурмовой
лестнице в окно 4 этажа учебной башни.
Соревнования проводятся с целью повышения профессионального мастерства работников противопожарной службы Самарской области, совершенствования их
навыков в работе с пожарно-техническим вооружением и оборудованием, а также популяризации и дальнейшего развития пожарно-прикладного спорта.
Все гостей и посетителей угостят гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем, передает пресс-служба облправительства, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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