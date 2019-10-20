В Самаре стартуют бесплатные оздоровительные занятия ушу для школьников

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50 школьников города получат возможность бесплатно укреплять физическую форму и здоровье, снимать стресс и психоэмоциональное напряжение методами восточных оздоровительных практик. Это стало возможным благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.Ребята будут тренироваться 3 раза в неделю. Программа занятий включает упражнения для общей и специальной физической подготовки, изучениегимнастического комплекса из боевых движений ушу, подвижные игры, приемы самомассажа, дыхательную гимнастику. Также в рамках проекта состоятся 6 бесплатных семинаров и мастер-классов по оздоровительной тематике для родителей. Взрослые освоят простые приемы китайского массажа, обучатся суставной и сухожильной гимнастике, продлевающей молодость. А еще узнают, как восполнять свои ресурсы и ресурсы своих детей, как снимать напряжение и стресс у себя и своих домочадцев, как предупреждать многие заболевания, как организовать здоровый и безопасный досуг для семьи.«Благодаря регулярным занятиям ребята окрепнут и распрощаются со многими проблемами со здоровьем, - отметил президент Самарской федерации ушуАлександр Лазарев. – Они также научатся эффективно справляться с переживаниями и усталостью, полюбят активный образ жизни и будут с пользой проводить свой досуг. Это будет совместная работа наших инструкторов и родителей занимающихся».Проект «Крепкие тигры, здоровые драконы» продлится до мая 2020 года включительно. В финале состоится большой праздник с играми, эстафетами, конкурсами и семейными забавами. На мероприятии дети продемонстрируют, чему научились на занятиях, выступят с показательными выступлениями и получат сертификаты участников проекта.Приглашаем всех желающих ребят записаться на занятия:- Московское шоссе, 125а (для детей 6-9 лет): понедельник, среда, пятница 18.00-20.00- ул. Партизанская, 19, оф. 304 (для детей и подростков 10-18 лет): вторник, четверг, суббота 16.00-18.00, передает пресс-служба Самарской федерации ушу.