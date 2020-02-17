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В Самаре состоялся областной финал турнира по шахматам среди школьных команд "Белая ладья". Победитель примет участие в международном финале соревнований.1 место - СамЛИТ;2 место - Тольятти;3 место - Школа № 63.Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская:- Шахматы исторически популярный вид спорта в нашей стране. И важно, что он культивируется еще со школы. Турнир "Белая ладья" охватывает образовательные учреждения всего региона, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО