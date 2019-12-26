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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре наградили призеров областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти

26 декабря 2019 20:32
34
В Самаре наградили призеров областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти.
В Самаре наградили призеров областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти.

1 место - Министерство управления финансами Самарской области

2 место -  Министерство труда и занятости в Самарской области

3 место - Государственная инспекция строительного надзора Самарской области


Медали и кубки вручил Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.


Поздравляем коллег, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:   пресс-служба минспорта СО
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