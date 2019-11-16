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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В "МТЛ Арена" стартовал финал чемпионат России по боксу

16 ноября 2019 19:24
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Полные трибуны болельщиков!
В "МТЛ Арена" стартовал финал чемпионат России по боксу!

300 боксеров из 58 регионов определяли сильнейших и боролись за место в сборной страны для дальнейшего отбора на Олимпийские игры.

Полные трибуны болельщиков, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев и депутат Госдумы РФ, председатель оргкомитета чемпионата России по боксу-2019 Виктор Зубарев поблагодарили Правительство Самарской области и Дмитрия Азарова за работу по подготовке и проведению турнира.

"На протяжении недели Самара жила боксом, регион был столицей российского бокса. Приятно отметить, что в числе призеров чемпионата - трое самарских ребят. Уже есть бронза, в одном финале сегодня сойдутся двое наших спортсменов. Бокс в нашем регионе всегда был на хороших позициях, у нас сильная школа. И в этом зале присутствуют наши именитые спортсмены, тренеры. Они заслуживают того, чтобы мы их сейчас отдельно поприветствовали! Чемпионат России по боксу - это не только бои в этом зале, но и встречи, мастер-классы с участием Олимпийских чемпионов. И я благодарен за ту возможность, которую получили наши молодые боксеры, самарские любители бокса", - отметил заместителя Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

По итогам каждого боя определяется чемпион России. Победитель получает чемпионский пояс, 500 тыс рублей и Lada Vesta, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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