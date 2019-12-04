У волейбольной "НОВЫ" - новый главный тренер
4 декабря 2019 21:36
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Вместо Александра Горбаткова наставником команды назначен Юрий Филиппов. Он тренировал сборную Украины, "Локомотив" (Харьков), AEK Karava (Кипр), Apoel (Кипр), команды "Дагестан", "Ярославич" PAOK (Греция), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Фото: пресс-служба минспорта СО
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