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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

У волейбольной "НОВЫ" - новый главный тренер

4 декабря 2019 21:36
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Вместо Александра Горбаткова наставником команды назначен Юрий Филиппов. Он тренировал сборную Украины, "Локомотив" (Харьков), AEK Karava (Кипр), Apoel (Кипр), команды  "Дагестан", "Ярославич" PAOK (Греция), передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:  пресс-служба минспорта СО
 
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