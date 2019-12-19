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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тренер-преподаватель КСДЮСШОР №10 "Олимп" получил нагрудный знак федерации спортивной гимнастики России

19 декабря 2019 21:05
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Знак вручается за существенный вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики на территории РФ российскими и иностранными гражданами.
Знак «За заслуги» учрежден Президиумом ФСГР и вручается за существенный вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики на территории Российской Федерации российскими и иностранными гражданами.

Его обладателем стал наш специалист – Олег Ярыгин, который в настоящее время находится на подмосковной базе «Озеро Круглое» на тренировочном мероприятии с участием ведущих российских гимнастов и тренеров.

Поздравляем, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Спорт в регионе
19 декабря 2019  21:05
Знак вручается за существенный вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики на территории РФ российскими и иностранными гражданами.
Тренер-преподаватель КСДЮСШОР №10 "Олимп" получил нагрудный знак федерации спортивной гимнастики России
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