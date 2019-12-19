Тренер-преподаватель КСДЮСШОР №10 "Олимп" получил нагрудный знак федерации спортивной гимнастики России
19 декабря 2019 21:05
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Его обладателем стал наш специалист – Олег Ярыгин, который в настоящее время находится на подмосковной базе «Озеро Круглое» на тренировочном мероприятии с участием ведущих российских гимнастов и тренеров.
Поздравляем, передает пресс-служба минспорта СО.
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