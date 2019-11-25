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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Центр ГТО Чапаевска претендует на победу в Национальной спортивной премии, проводимой Минспортом РФ

25 ноября 2019 22:05
129
Поддержим Чапаевск!
Земляки, поддержим Чапаевск!

Центр ГТО Чапаевска вошел в тройку лучших центров тестирования России и претендует на победу в Национальной спортивной премии, проводимой Минспортом РФ.

Голосование проходит здесь (с одного email голосовать можно 1 раз в день), передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:    пресс-служба минспорта СО
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