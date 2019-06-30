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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Судьям пришлось остановить слишком кровавый бой ММА

30 июня 2019 22:14
270
До конца третьего раунда рефери и бригада медиков приняли решение остановить бой.
Главный бой турнира Cage Warriors 106 остановили из-за луж крови, противники — шотландец Росс Хьюстон и датчанин Николас Далби — не могли проводить поединок, поскальзываясь на канвасе, передает life.ru.

Сначала Далби получил рассечение, а после он сломал Хьюстону нос. В результате кровь залила настил, и бойцам стало сложно проводить поединок. До конца третьего раунда рефери и бригада медиков приняли решение остановить бой.

После этого бойцы обнялись и вместе залезли на ограждение, позируя фотографам. 
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