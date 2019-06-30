Судьям пришлось остановить слишком кровавый бой ММА
30 июня 2019 22:14
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Сначала Далби получил рассечение, а после он сломал Хьюстону нос. В результате кровь залила настил, и бойцам стало сложно проводить поединок. До конца третьего раунда рефери и бригада медиков приняли решение остановить бой.
После этого бойцы обнялись и вместе залезли на ограждение, позируя фотографам.
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