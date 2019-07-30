Советская гимнастика Чусовитина продолжает готовиться к своей восьмой Олимпиаде

128

Трехкратная чемпионка мира, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, уже входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). В ее активе также серебро Пекина-2008.Несмотря на все эти достижения, Оксана шаг за шагом продолжает идти к своей мечте, чтобы после никогда не жалеть."У меня есть мечта. Я выступала на семи Олимпийских играх. У меня была золотая медаль за Советский Союз, была медаль за ту страну, которая мне помогала, то есть за Германию. Но у меня не было медали за Узбекистан. Это и есть мечта - олимпийская медаль за Узбекистан", - заявила спортсменка в интервью агентству "Р-Спорт".На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро в возрасте 41 года Чусовитина заняла седьмое место в опорном прыжке."Когда я после Рио думала, закончить или нет, я поняла, что еще могу, что у меня есть силы. И подумала, что если я не попробую, то буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь", - добавила она.Фото: соцсети