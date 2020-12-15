Сергей Корниленко: Коллектив в "Крыльях" хороший, внутри команды отличная атмосфера

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В официальном сообществе Самарской области ВКонтакте спортивный директор ПФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко в прямом эфире ответил на вопросы болельщиков. Трансляция длилась около часа. Публикуем основные тезисы, прозвучавшие в эфире, передает пресс-служба ФК "КС".

Об итогах первой части сезона

Оценю этот отрезок для нас позитивно. В турнирной таблице первенства ОЛИМП-ФНЛ мы идем на второй строчке, отставая от лидера всего на три очка. При этом во многих матчах мы показываем яркую и интересную игру, которая, я уверен, понравилась нашим болельщикам. Было много поединков, где мы забили больше одного мяча. Если взять сухую статистику, то мы больше всех забили и почти меньше всех пропустили. Иван Сергеев с 22 голами лидирует в бомбардирской гонке ФНЛ, Дима Кабутов – лучший ассистент. Движемся дальше, впереди самое интересное.

Кроме выхода в РПЛ, у нас стоит задача пройти как можно дальше в Кубке России. С выходом из группы мы успешно справились – будем играть с "Химками" в 1/8 финала. Конечно, хочется пройти еще дальше.

О зимней трансферной кампании

Этот вопрос всегда больше всего интересует болельщиков. Надо понимать, что сейчас я не могу назвать конкретные фамилии. Но могу сразу сказать, что мы говорим не о количестве, а о качестве. Зимой не стоит ожидать много трансферов, так как летом их было достаточно. Будем укреплять конкретные позиции, чтобы увеличить возможности ротации, так как календарь очень сложный. Но эти приобретения будут в том числе и под Премьер-лигу. Каждый день находимся на связи с тренерским штабом, генеральным директором и финансовым директором. Общаюсь с потенциальными новичками. Работа в этом направлении ведется очень активно. Максименко и Воробьев? Я хорошо знаком с игроками, выступающими в ФНЛ. Мы играли против "Велеса" и "Волгаря", видели, как эти футболисты действуют во время игры. Могу лишь сказать, что Максименко и Воробьев играют ярко, на них стоит обратить внимание. К ним есть интерес, за ними следят.

Что касается футболистов "Крыльев", у которых заканчиваются контракты в мае – с некоторыми из них я уже переговорил, мы обозначили ориентиры. Времени до мая достаточно. Возможно, на зимних сборах будем переподписывать контракты.

О том, могут ли "Крылья" состоять на 100% из местных воспитанников

Это тоже хорошая тема для обсуждения. Сейчас нужно ставить реальные цели: нужно думать хотя бы о 25 % своих воспитанников в составе. И я надеюсь, что в ближайшие 5-10 лет это будет возможно. В том числе для этого и создавалась команда "Крылья Советов-2", где почти все – самарские воспитанники. Но надо сказать, что это трудная тема и отдельный большой разговор, кратко ответить не получится. Хорошо, что у нас сейчас уже играют самарские ребята. Яркий пример – Егор Голенков, форвард, играющий в схожей со мной манере. Я искренне за него переживаю, мне нравится, как он взрослеет. С каждым этапом он становится сильнее. Сейчас это игрок, который приносит результат здесь и сейчас. Сергей Божин – тоже самарский парень, который играет в основном составе. На замену выходят Данила Смирнов и Бахадур Соколов. Думаю, болельщикам эти моменты очень приятны. А у местных ребят все впереди.

О Сафаа Хади

В клубе на него рассчитывают. У него с нами контракт, но надо понимать, что у Сафы случился сложный период: произошли сложные травмы, он долгое время лечился. Сейчас со сборов он начинает тренироваться в общей группе. Мы ждем, что он будет нам помогать.

О селекционном отделе клуба

Это должен быть коллектив единомышленников. У нас должно быть общее понимание футбола, общая цель. С удовольствием мы обратили бы внимание на рынки дальнего зарубежья, но сейчас нужно понимать, что в заявке "Крыльев" может быть не более четырех легионеров. Сейчас все четыре места заняты.

Про распорядок рабочего дня

Если мы говорим про нынешнее время – отслеживаю потенциальных новичков, собираю про них информацию, общаюсь с их представителями, с руководствами клубов. Кроме того, слежу за ситуацией у нас внутри команды. Работы хватает. Помимо всего, много переговоров происходит у нас в коллективе. В течение дня общаемся с генеральным директором, с финансовым отделом. Очень много тем обсуждаем с главным тренером. Сборы, планы, пожелания команды. Внутри клуба мы все работаем как одно целое.

Об атмосфере внутри команды

Обстановка в команде нормальная. Очень многое зависит в этом вопросе от результата. Сейчас настроение рабочее, когда идут победы и положительный результат, то и атмосфера улучшается. А вообще, коллектив у нас хороший, отличная химия внутри команды. Опытные и молодые ребята между собой отлично ладят.

Новые игроки знают об истории нашей команды. Все понимают, что "Крылья" – большой клуб и что у нас лучшие болельщики в России. Этой теме уделяется внимание, в том числе, проговариваем это с иностранцами.

О своем нахождении на тренерской скамейке

Мне нравится то, что я нахожусь на скамейке, как-то влияю на ребят. Для меня важно, что главный тренер к этому относится позитивно. Это было одно из пожеланий Игоря Витальевича — чтобы я был рядом с командой. Наверное, все думают, что я рвусь на поле и хочу играть. Но нет, я уже смирился с тем, что моя травма не позволит играть на профессиональном уровне.

О поддержке команды "Крылья Мечты"

Давно поддерживаю эту команду и переживаю за ребят. Стараюсь уделять ей внимание. Будучи игроком, я также был с ними в теплых отношениях. Испытываю к ребятам из "Крыльев Мечты" огромное уважение – несмотря на трудности со здоровьем, они играют в футбол. Это огромный пример для нас всех: человек, невзирая ни на что, занимается спортом. Большое спасибо, что они нас всегда поддерживают и болеют за "Крылья". Мы со своей стороны всегда будем поддерживать их.

Советы молодым игрокам и их родителям

Мой тренер привил мне любовь к футболу. Я не думал о профессиональных началах, не было даже задачи стать профессионалом. У меня просто было желание всегда играть в эту игру. Всегда и везде. Тут советов много быть не может. Пожелание родителям: не мешайте своему ребенку полюбить спорт. Это хорошее дело. Как только он его полюбит, то сразу все получится. Не нужно с детства вселять в голову ребенка, что он обязан стать профессионалом. Он просто должен любить футбол.

О тех, кто может сыграть за "Крылья Советов" столько же игр, сколько Корниленко

Сложно ответить на этот вопрос. Конечно, я бы хотел, чтобы в команде был костяк, который много лет играл бы за "Крылья". Но в силу современных футбольных тенденций, большого количества переходов, сделать это непросто. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята задержались в клубе как можно дольше. Тем более, сейчас у нас достаточно молодая команда. Я был бы этому только рад. Но персонально выделять кого-то некорректно.

О тренерской деятельности

Сейчас я учусь на категорию PRO для тренеров. Получаю много знаний, стараюсь не пропускать тренировки, общаюсь с Игорем Осинькиным. Все эти навыки и знания для меня в плюс. Сейчас у нас онлайн-учеба. Есть задания, на учебе работаем в том числе по группам. Среди тренеров, кто со мной, есть Сергей Игнашевич, Мурад Мусаев, Александр Кержаков. Много общения, много обмена информацией, что очень помогает в работе.

Я рад, что у нас сохранились теплые отношения с Миодрагом Божовичем. Я всегда могу позвонить и попросить у него совет. Он хороший специалист и хороший человек. То же самое скажу и про Андрея Талалаева. Результаты "Ахмата" об этом говорят. Но всегда иначе смотришь на работу тренера, когда ты игрок. Когда ты находишься на скамейке, ты видишь все по-другому. Я просто старался впитывать все, как губка. Стать главным тренером? Да, мне это интересно, мне это нравится. Для этого я и учусь. Но сейчас я спортивный директор и полностью отдаюсь этой работе.

Про день в футболе, который хотел бы пережить снова

Мне очень запомнился момент, когда я наносил символический удар по мячу перед игрой "Крыльев Советов" и ЦСКА. Тогда я прощался со своей карьерой игрока. И все болельщики на переполненной "Самара Арене" встали и аплодировали в этот момент. Ради такого и стоит играть в футбол. Есть ли сожаления, что не попал, например, в Бундеслигу? Нет. Тогда я вряд ли оказался бы в Самаре. Я счастлив и горд тем, как сложилась моя карьера. Доволен тем, где я нахожусь сейчас.

Прощальный матч? Конечно, если бы такой матч состоялся, я был бы счастлив. Если мне предложат, то я соглашусь. Проводить эту игру, конечно, нужно в Самаре.

Об уважении к себе со стороны болельщиков и жизненном кредо

Живу так, чтобы просыпаясь утром и смотря в зеркало, мне не было ни за что стыдно. От самарских болельщиков я всегда чувствую искренность. Были поражения – были претензии ко мне, в том числе. Мы всегда общались честно. Отсюда и их отношение ко мне – за искренность, верность клубу. Я очень благодарен им за это.

Об удаче в своей жизни

Без удачи здесь никуда, она пригодится любому человеку. Но и без работы ее не будет. В первую очередь, нужно концентрироваться на себе и на своих обязанностях, чем бы ты ни занимался. Может, где-то мне повезло, но за этим прячется огромный труд. Я не был самым талантливым футболистом, самым техничным, но всегда искренне относился к своей работе и отдавался на каждой тренировке.

Фото: пресс-служба ФК "КС"