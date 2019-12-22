Сборная команда России победитель первого чемпионата Европы по регби на снегу
22 декабря 2019 22:09
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Сборная команда России первый Чемпион!
В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир, тренер Саврасов Максим.
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