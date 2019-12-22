Я нашел ошибку
Главные новости: 
В первую очередь, необходимо определиться, какая гирлянда вам понадобится.
МЧС СО: Правила пожарной безопасности при выборе гирлянд
Следователи СК и прокуратура начали проверки после обрушения неэксплуатируемого здания в Омске.
В Омске извлекли тело погибшего из-под завалов рухнувшего здания
Сегодня на Корабельной улице в ЖК
Двое мужчин, устроивших стрельбу в Москве, сдались полиции
В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир.
Сборная команда России победитель первого чемпионата Европы по регби на снегу
Аналитики из Veigo составили топ самых популярных автомобильных брендов по странам на основе поисковых запросов Google.
Какие самые популярные марки авто в мире
На сцене выступили лучшие творческие коллективы.
В «Дирижабле» прошел гала-концерт «Культурное сердце России-2019»
Жителям Самары российский Дед Мороз пожелал не переставать мечтать, ценить и оберегать свой дом и близких людей.
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
Он поблагодарил коллектив одной из старейших электростанций города за профессионализм и активную жизненную и общественную позицию.
Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич поздравил коллектив Безымянской ТЭЦ с Днем энергетика
сегодня  Понедельник, 23 декабря, 01:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 62.41
-0.12
EUR 69.38
-0.21
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная команда России победитель первого чемпионата Европы по регби на снегу

22 декабря 2019 22:09
122
В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир.
22-23 декабря в Москве проходит первый чемпионат Европы по регби на снегу.

Сборная команда России первый Чемпион!

В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир, тренер Саврасов Максим. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1779
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1550
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1814
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8829
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9190
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8991
Весь список
Спорт в регионе
22 декабря 2019  22:09
В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир.
Сборная команда России победитель первого чемпионата Европы по регби на снегу
 В составе команды спортсмен ГАУ «СШОР N1” Шамшутдинов Амир.  Спорт в регионе
122
21 декабря 2019  17:33
В подмосковной Лобне проходит Кубок России по фехтованию.
Наши шпажистки получили серебро в командном турнире
В подмосковной Лобне проходит Кубок России по фехтованию.  Спорт в регионе
326
21 декабря 2019  15:15
Павел Колобков сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.
СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
Павел Колобков сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.  Спорт в регионе
408
21 декабря 2019  15:11
Сегодня прошло заседание Совета директоров ПФК "Крылья Советов", на котором принято решение не менять тренерский штаб
Александр Фетисов: Перед командой поставлена жесткая задача – успешно провести оставшиеся игры
Сегодня прошло заседание Совета директоров ПФК "Крылья Советов", на котором принято решение не менять тренерский штаб  Спорт в регионе
395
21 декабря 2019  15:07
"Конечно, команде нужно усиление. К весенней части Чемпионата они будут — позиции уже определены."
Миодраг Божович: Нам предстоит тяжелая работа, времени на раскачку не будет
"Конечно, команде нужно усиление. К весенней части Чемпионата они будут — позиции уже определены."  Спорт в регионе
531
20 декабря 2019  09:44
Команды БК Самара добились очередных побед
Команды БК «Самара» добились очередных побед
Мужская и женские команды БК и лидируют в своих турнирах. Спорт в регионе
237
19 декабря 2019  21:05
Знак вручается за существенный вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики на территории РФ российскими и иностранными гражданами.
Тренер-преподаватель КСДЮСШОР №10 "Олимп" получил нагрудный знак федерации спортивной гимнастики России
Знак вручается за существенный вклад в развитие и популяризацию спортивной гимнастики на территории РФ российскими и иностранными гражданами.  Спорт в регионе
446
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
389
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
541
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
367
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1094
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
774
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
709
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
423
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
646
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
758
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1027
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2162
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2669
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз из Великого Устюга дал официальный старт новогодним праздникам в Самаре
В концертно-театральном комплексе "Дирижабль" проходит заключительный гала-концерт регионального проекта "Культурное сердце России"
В Самаре состоятся концерты Фестиваля хоровой музыки «Рождественские вечера в Консерватории»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные