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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские теннисисты выиграли "Кубок Александра Захарова"

4 декабря 2019 14:37
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В Верхней Пышме состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису «Кубок Александра Захарова» с участием 152 спортсменов.
В Верхней Пышме состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису «Кубок Александра Захарова» с участием 152 спортсменов.

Торжественную церемонию открытия посетили первый вице-президент ОКР, председатель Попечительского совета ФНТР Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В обеих категориях победу одержали самарские спортсмены — Лев Волин и Валерия Щербатых.

Мужчины
1. Лев Волин (Самара)
2. Андрей Байбулдин (Краснодар)
3. Григорий Власов (Московская область)

Женщины
1. Валерия Щербатых (Самара)
2. Екатерина Зиронова (Самара)
3. Мария Долгих (Нижний Новгород) 



Фото из открытых источников
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