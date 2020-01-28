Самарские гребцы - победители чемпионата России
28 января 2020 16:05
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Участвовали 300 сильнейших гребцов страны.
У самарских спортсменов — 3 золотых медали.
Сильнейшими стали Елена Туганова, Максим Телицин, Александр Вязовкин победил с новым рекордом России.
В рамках первенства России Анастасия Вербицкая (СШОР-2, Сызрань) выиграла бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.
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