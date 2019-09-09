Самарские дзюдоистки стали призерами чемпионата России
9 сентября 2019 15:42
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Дилбара кызы Салкарбек в весовой категории 57 кг заняла 3 место. «Салкарбек была настроена серьезно, выполняла все поставленные тактические задачи на каждую схватку. Ей было очень тяжело, но зрители этого не увидели, только красивые броски и четко наработанный партер. Я очень рада за Дилбару, она живет спортом и всегда выкладывается на все 100% на тренировках и соревнованиях«, — рассказала тренер спортсменки Анна Сараева.
В весовой категории 48 кг Мария Персидская также завоевала бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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