Самарская область - серебряный призер чемпионата России по тхэквондо ГТФ

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С 16 по 20 декабря в Казани прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. Соревнования собрали около 1400 спортсменов из 52 регионов страны.⠀

Команда Самарской области завоевала 2 место в общекомандном зачете, отстав от первого места (Краснодарский край) всего на 3 балла.

Президент федерации тхэквондо ГТФ Самарской области, главный тренер сборных команд В.В. Берков:

— Мы очень готовились и настраивались на призовое место. Сначала было предположение, что многие регионы не привезут сильнейшие составы, но это оказалось не так. Москва, Чечня, Краснодарский край, Красноярская и Новосибирская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кировская область, Башкортостан, Татарстан выставили полные составы, да и остальные регионы приехали не пустые. Было с кем соревноваться.

С полной ответственностью готовились и мы. Самарская областная федерация, министерство спорта Самарской области, Центр спортивной подготовки, спортсмены, тренеры, родители. Каждый внес свой вклад, свою лепту в нашу общую победу. В каждой весовой категории, в каждом возрасте, у девушек или мужчин самарские спортсмены попали в число победителей и призёров. Открытием для всех стала Кулешова Анна. Завоевав в чемпионате две золотые медали в программах поединок и стоп-балл, она участвовала в силовом разбивании, а после травмы превзнемогая боль выступила и в спецтехнике.

Каждый отработал на максимум. Мальчишки и девчонки – все отстаивали спортивную честь самарского региона. Большое дело сделано!

Старший тренер по формальным комплексам юношеских и юниорских команд В.А.Трофимова:

— Мы традиционно сильны в личных и в командных поединках, в личных выступлениях по технике, но в командной технике практически не выступали. Наши основные соперники уже лет 15 очень успешно работают в этом направлении. 3 года назад всерьез начали задумываться и пробовать. Кое-что получалось, но в этом году мы реализовали нашу мечту в полной мере и с большим отрывом. Юниорки победили и в поединках и в технике. Все счастливы!