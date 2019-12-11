Рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара Максим Храмцов выиграл финальный турнир серии Гран-при по тхэквондо
11 декабря 2019 21:20
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Чемпион мира и Европы по тхэквондо, победитель VII Всемирных военных игр рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Максим Храмцов занял первое место в финальном турнире серии Гран-при в Москве.
В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов армейский спортсмен нанес поражение представителю Азербайджана Миладу Бейги Харчегани – 17:9.
«Соревнования прошли на высочайшем уровне, поддержка от зрителей была просто нереальная, и мне это очень помогало на протяжении всех боев, - отметил Храмцов. - И как никак соревнования такого уровня, да ещё и у себя в стране нужно выигрывать. И я рад, что мне удалось это сделать. Спасибо всем за невероятную поддержку», передает function.mil.ru.
Фото: function.mil.ru
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