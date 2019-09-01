Президент пляжных "Крыльев" Евгений Храмов: "Хотели попасть в финал, но будем объективны "
1 сентября 2019 22:34
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Президент пляжных "Крыльев" Евгений Храмов:
"Хотели попасть в финал, но будем объективны. Учитывая наш бюджет, и возможности других клубов, мы прыгнули выше головы. Я рад бронзе, просто сейчас эмоционально опустошен, столько переживаний. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!", передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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