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Президент пляжных "Крыльев" Евгений Храмов:"Хотели попасть в финал, но будем объективны. Учитывая наш бюджет, и возможности других клубов, мы прыгнули выше головы. Я рад бронзе, просто сейчас эмоционально опустошен, столько переживаний. Спасибо нашим болельщикам за поддержку!", передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО