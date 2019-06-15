Первая делегация спортсменов из Поднебесной прибыла в Самару на российско-китайские игры
15 июня 2019 14:19
142
Перелет занял у делегации полсуток: 7-часовой рейс из Пекина в Москву, 4-часовая пересадка и полтора часа полета до Самары. Возглавляет делегацию Цзя Нинь, руководитель департамента молодежного спорта министерства спорта Китайской Народной республики.
В Самару прилетели сборные по тхэквондо, плаванию, пляжному волейболу, гандболу и велоспорту. Каждый из 24 членов команды по велоспорту привез свой велосипед, запакованный в большую черную коробку. Для перевоза понадобились две грузовые "Газели".
На трех автобусах в сопровождении автомобиля ГИБДД гости отправились в гостиницу отдохнуть от перелета.
Остальные спортсмены из Китая прибудут в столицу губернии сегодня вечером.
XVIII Российско-китайские молодежные летние игры сначнутся в понедельник, 17 июня.
Фото: TRK_Gubernia
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1094
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
912
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1187
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8183
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8646
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8352
Спорт в регионе
15 июня 2019 14:19
В Самару прилетели сборные по тхэквондо, плаванию, пляжному волейболу, гандболу и велоспорту. Спорт в регионе
142
15 июня 2019 13:40
Хуже всего заполняются «Казань Арена» и «Фишт». Спорт в регионе
145
15 июня 2019 12:49
Главный тренер «Крыльев Советов» не покинет команду и продолжит работу. Спорт в регионе
170
15 июня 2019 12:14
Хуже всего заполняются «Казань Арена» и «Фишт». Спорт в регионе
175
14 июня 2019 20:58
С каждой стороны будут соревноваться более 200 спортсменов. Спорт в регионе
337
14 июня 2019 18:31
В рамках игр пройдут соревнования по 8 видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и... Спорт в регионе
350
14 июня 2019 15:46
В сезоне-2018/19 самарский клуб занял 13-е место в чемпионате России. Спорт в регионе
332
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
339
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
329
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
305
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
394
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
393
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
339
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
263
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
558
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
576
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
335
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
633
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
559
Мероприятия