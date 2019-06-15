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Первая делегация спортсменов из Поднебесной прибыла в Самару на российско-китайские игры

15 июня 2019 14:19
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В Самару прилетели сборные по тхэквондо, плаванию, пляжному волейболу, гандболу и велоспорту.
В полдень в аэропорту Курумоч приземлился рейс из Москвы, на котором в Самару прибыла первая часть делегации китайских спортсменов - участников VIII российско-китайских молодежных летних игр, передает vkonline.ru.

Перелет занял у делегации полсуток: 7-часовой рейс из Пекина в Москву, 4-часовая пересадка и полтора часа полета до Самары. Возглавляет делегацию Цзя Нинь, руководитель департамента молодежного спорта министерства спорта Китайской Народной республики.

В Самару прилетели сборные по тхэквондо, плаванию, пляжному волейболу, гандболу и велоспорту. Каждый из 24 членов команды по велоспорту привез свой велосипед, запакованный в большую черную коробку. Для перевоза понадобились две грузовые "Газели".

На трех автобусах в сопровождении автомобиля ГИБДД гости отправились в гостиницу отдохнуть от перелета.

Остальные спортсмены из Китая прибудут в столицу губернии сегодня вечером.

XVIII Российско-китайские молодежные летние игры сначнутся в понедельник, 17 июня. 



Фото:   TRK_Gubernia


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