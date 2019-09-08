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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Нурмагомедов уверенно защитил титул чемпиона UFC

8 сентября 2019 13:33
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Хабиб Нурмагомедов защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории, победив американца Дастина Порье при помощи удушающего приема.
В Абу-Даби российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории, победив американца Дастина Порье при помощи удушающего приема, передает newsru.com.

Нурмагомедов контролировал ход поединка, а в третьем раунде ему удалось захватить шею противника и удачно провести удушающий прием, после которого его соперник капитулировал.

"Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших", - сказал после победы журналистам Хабиб.

30-летний Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. Обладателем пояса он стал в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту Хабиб провел 7 октября прошлого года, одолев ирландца Конора Макгрегора.

Победа над Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC. Всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них (18 - досрочно). 



Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"/newsru.com
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