Нурмагомедов уверенно защитил титул чемпиона UFC
8 сентября 2019 13:33
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Нурмагомедов контролировал ход поединка, а в третьем раунде ему удалось захватить шею противника и удачно провести удушающий прием, после которого его соперник капитулировал.
"Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших", - сказал после победы журналистам Хабиб.
30-летний Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC. Обладателем пояса он стал в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту Хабиб провел 7 октября прошлого года, одолев ирландца Конора Макгрегора.
Победа над Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC. Всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них (18 - досрочно).
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей "Москва"/newsru.com
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