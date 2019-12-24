Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире 2019 года
24 декабря 2019 20:36
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Решение принято Международной федерацией фехтования.
Наталья Журавлева участвует в судействе большого количества российских и международных турниров в разных возрастных категорий, передает пресс-служба минспорта СО.
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