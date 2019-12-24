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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире 2019 года

24 декабря 2019 20:36
42
Решение принято Международной федерацией фехтования.
Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире (фехтование) 2019 года!

Решение принято Международной федерацией фехтования.

Наталья Журавлева участвует в судействе большого количества российских и международных турниров в разных возрастных категорий, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Спорт в регионе
24 декабря 2019  20:36
Решение принято Международной федерацией фехтования.
Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире 2019 года
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