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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Наши шпажистки получили серебро в командном турнире

21 декабря 2019 17:33
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В подмосковной Лобне проходит Кубок России по фехтованию.
Наши шпажистки с серебром! 

В подмосковной Лобне проходит Кубок России по фехтованию. В командном турнире шпажисток Самарская область (Ирина Охотникова, Ольга Сухова, Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина) завоевала серебро, передает пресс-служба минспорта СО. 
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