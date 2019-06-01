На молодежном первенстве Европы по фехтованию в Болгарии золото завоевал самарец Кирилл Бородачёв

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На молодежном первенстве Европы по фехтованию, которое идет в Болгарии, в турнире рапиристов золото завоевал самарец Кирилл Бородачёв!Не зря на встрече с братьями Бородачёвыми Дмитрий Азаров говорил, что их ждет ещё много побед, передает пресс-служба минспорта СО."Поздравляю!" - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.