На молодежном первенстве Европы по фехтованию в Болгарии золото завоевал самарец Кирилл Бородачёв
1 июня 2019 21:07
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На молодежном первенстве Европы по фехтованию, которое идет в Болгарии, в турнире рапиристов золото завоевал самарец Кирилл Бородачёв!
Не зря на встрече с братьями Бородачёвыми Дмитрий Азаров говорил, что их ждет ещё много побед, передает пресс-служба минспорта СО.
"Поздравляю!" - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.
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