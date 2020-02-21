"Крылья Советов" провели заключительную тренировку в Испании
21 февраля 2020 20:48
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Первый матч наша команда проведет с норвежским клубом "Стремсгодсет", а вечером соперником "Крыльев" станет московское "Торпедо".
Обе игры пройдут 22 февраля. Первая начнется в 15:00, вторая в 19:00.
По окончании матча самарская команда вылетит в Москву.
Сегодня "Крылья Советов" подадут окончательный вариант заявки на весеннюю часть.
Перед матчем с "Оренбургом" болельщики нашей команды смогут увидеть новых футболистов на турнире по киберфутболу, который пройдет 24 февраля. Встреча начнется в 12:00.
Чемпионат России возобновится 28 февраля матчем "Крылья Советов" – "Оренбург". Игра пройдет на "Самара Арене" и начнется в 19:30, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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