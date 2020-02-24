"Крылья Советов" презентовали новичков на "Самара Арене"
24 февраля 2020 20:27
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Евгений Фролов, Денис Попович, Сергей Иванов и Мехди Зеффан прибыли на стадион "Самара Арена", где во время экскурсии побывали в раздевалке и вышли на поле стадиона, которое сейчас находится в очень хорошем состоянии. В начале встречи новичкам вручили игровые футболки и клубные шарфы.
С напутственным словом к футболистам и болельщикам обратились генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко и заслуженный ветеран "Крыльев", мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.
Затем новички рассказали о первых впечатлениях от посещения стадиона и в честь первого дня масленицы попробовали блины от партнера клуба, ТМ "У Палыча".
После нескольких интерактивов от ведущих мероприятия – Дениса Полуднякова и Ильи Некорыстнова – среди болельщиков были разыграны футболки новичков. Затем все желающие смогли пообщаться с футболистами, взять у них автограф и сфотографироваться.
Еще два новичка "Крыльев" – Сафаа Хади и Максим Глушенков не смогли присутствовать на мероприятии.
В ближайшее время клуб организует автограф-сессию с этими игроками, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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