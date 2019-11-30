"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Уфе" – 0:1

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Единственный гол самарцы пропустили на 25-й минуте. Азер Алиев сделал пас в штрафную на Ловро Бизяка, который в касание отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга. Начало встречи, которая станет для "Крыльев" последней в 2019 году – в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"