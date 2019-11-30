"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Уфе" – 0:1
30 ноября 2019 16:54
228
Единственный гол самарцы пропустили на 25-й минуте. Азер Алиев сделал пас в штрафную на Ловро Бизяка, который в касание отправил мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова.
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга. Начало встречи, которая станет для "Крыльев" последней в 2019 году – в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1697
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1460
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1735
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8730
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9110
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8881
Спорт в регионе
30 ноября 2019 18:35
После матча с "Уфой" на вопросы самарских журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов. Спорт в регионе
78
30 ноября 2019 16:54
Следующий матч команда проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга. Спорт в регионе
228
30 ноября 2019 16:26
Емельяненко мощнейшим левым хуком отправил Кокляева в нокаут в первом же раунде. Спорт в регионе
115
29 ноября 2019 17:56
В марте из-за обильного снегопада старый ангар был разрушен. Спорт в регионе
378
29 ноября 2019 17:49
Обидное, но справедливое поражение. Спорт в регионе
447
29 ноября 2019 10:57
Инцидент произошел во время матча с ЦСКА. Спорт в регионе
317
28 ноября 2019 17:42
Ранее самарчанка заняла второе место у себя дома — в Самаре на турнире на призы М.В. Дегтярева. Спорт в регионе
358
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
387
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
349
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
650
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
932
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
841
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
565
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
395
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
613
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1795
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2298
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1579
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1922
Мероприятия