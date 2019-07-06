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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" – "Целье" (Словения) – 2:1

6 июля 2019 22:12
67
"Крылья" одержали первую победу на сборе.

Контрольный матч.

"Крылья Советов" – "Целье" (Словения) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 Радоньич, 27'; 1:1 Визингер, 54' (пен.); 2:1 Терехов, 79'.

Cловения. Целье. Стадион "Арена Петроль", передает пресс-служба ФК "КС". 
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