"Крылья Советов" – "Целье" (Словения) – 2:1
6 июля 2019 22:12
67
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Целье" (Словения) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 Радоньич, 27'; 1:1 Визингер, 54' (пен.); 2:1 Терехов, 79'.
Cловения. Целье. Стадион "Арена Петроль", передает пресс-служба ФК "КС".
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