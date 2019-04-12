Капитан "Сан-Хосе" зубами забросил шайбу в ворота "Вегаса". Видео
12 апреля 2019 22:25
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За океаном стартовала стадия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой команды в сериях до четырех побед начали борьбу за главный трофей- Кубок Стэнли.
Переломную шайбу в первом раунде противостояния "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс" (5:2) весьма необычным способом забросил капитан "акул" Джо Павелски.
После броска защитника Брента Бернса от синей линии каучуковый диск вонзился в сетку рикошетом от его зубов.
Окровавленный Павелски тут же отправился в раздевалку, но вернулся к началу второго периода в защитной пластиковой маске и периодически ощупывал себя из-за дискомфорта.
"Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра", - заявил американский форвард.
"Он - воин. По-другому тут и не скажешь", - цитирует тренера "Сан-Хосе" Питера Дебура пресс-служба лиги.
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