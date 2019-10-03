"КС-ЦПФ" уступили "Рубину" на Первенстве России - 1:3
3 октября 2019 22:01
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Ошибки на старте игры привели к тому, что уже на третьей минуте казанской команде удался выпад у ворот нашей команды, и оставшийся в одиночестве форвард без помех поразил ворота. После быстрого гола игра успокоилась и проходила преимущественно в центре поля, следующий опасный момент пришлось ждать до середины тайма, и вновь он в активе "Рубина". Казанцы быстро убежали в контратаку, и через пас вскрыли оборону нашей команды, атакующий игрок остался в одиночестве и увеличил разрыв в счете.
Второй тайм начался под преимуществом "Крыльев", к опасным действиям это не приводило, но за 15 минут до конца всё-таки нашей команде удалось отыграть один мяч. А спустя пять минут "Крылья" остались в меньшинстве, к концу тайма "Рубин" реализовал численное преимущество. На последней минуте между командами случилась потасовка, один из игроков "Рубина" также получил красную карточку. "Крылья" уступают – 3:1.
5-го октября в заключительный день турнира "Крылья Советов" сыграют против "СДЮСШОР-12-Лада" (Тольятти), передает пресс-служба ФК "КС".
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