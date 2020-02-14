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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Шляхтин встретился с чемпионом мира по гребле-индор Александром Вязовкиным

14 февраля 2020 15:42
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Который 8 февраля выиграл чемпионат мира по гребле-индор во Франции.
Сегодня министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин провел встречу с Александром Вязовкиным, который 8 февраля выиграл чемпионат мира по гребле-индор во Франции. В торжественном мероприятии также приняли участие тренер спортсмена Дмитрий Стрельцов и отец гребца Алексей Вязовкин.

Перед поездкой на чемпионат мира Александр Вязовкин, представляющий СШОР №6, в январе выиграл чемпионат России, установив новый рекорд страны. Чемпионат мира по гребле-индор проходил в Париже. На двух дистанциях — 500 метров и 2000 метров соревновались более 3000 спортсменов из 52 стран. На дистанции 500 метров Вязовкин занял 6 место. «Эту дистанцию мы рассматривали как тренировочную, поэтому специально к ней не готовились. Но результатом все равно остались недовольны», — отметил тренер Дмитрий Стрельцов.

«Неудачное выступление на 500 метрах меня сильно раззадорило. Было огромное желание хорошо выступить на 2000 метрах. На этой дистанции я постарался сразу задать высокий темп. Лидировал уже после 500 метров и первое место уже никому не отдал. Рад победе, но это уже в прошлом. Впереди много работы. Моя цель — попасть на Олимпиаду», — рассказал Александр Вязовкин.

На встрече с министром спорта Самарской области Дмитрием Шляхтиным Александр Вязовкин и тренер Дмитрий Стрельцов получили благодарственные письма за высокий спортивный результата. Глава минспорта тепло встретил триумфаторов. «Мы с вами встречались в этом кабинете в августе 2017 года. Саша тогда выиграл золото чемпионата России, это был его первый серьезный успех на взрослом уровне. И вот сегодня он уже чемпион мира по гребле-индор!, — сказал Дмитрий Шляхтин, — Дмитрий Витальевич, помню вы тогда сказали, что парень очень перспективный и если его поддержать, то результат себя не заставит ждать. Мы поддержали, сделали все, чтобы требовалось — и вот результат. Приятно видеть прогресс нашего спортсмена, его новые спортивные высоты. Конечно, за этим стоит колоссальный труд самого спортсмена и тренера», — подчеркнул Дмитрий Шляхтин.

Александр Вязовкин — спортсмен СШОР №6 и сотрудник «Центра спортивной подготовки Самарской области». Из средств регионального бюджета он получает ежемесячную стипендию Губернатора Самарской области и зарплату, ему обеспечивается тренировочный процесс, командирование на соревнования и сборы, предоставляется экипировка и необходимый инвентарь, выплачивается поощрения за спортивные результаты. С целью улучшения условий подготовки была куплена современная лодка и тренажеры гребли-индор. «Огромное спасибо региону за поддержку — мне создали все необходимые условия. Дело только за мной — побеждать, достойно представлять Самарскую область и страну», — отметил Александр Вязовкин.

«Министерство, наша спортшкола СШОР №6, «Центр спортивной подготовки» региона — везде у нас есть понимание, внимание и всесторонняя поддержка. Правильно сказал Саша: дело за нами, показывать результат. Будем бороться за Олимпиаду», — подтвердил Дмитрий Стрельцов.

«Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым особое внимание уделяется вопросам подготовки наших спортсменов, созданию для них комфортных условий. Мы должны помогать нашим талантливым ребятам прогрессировать, добиваться высоких результатов, прославляя регион и страну», — сказал министр спорта, — Александра мы продолжим поддерживать, чтобы он смог пройти необходимую олимпийскую квалификацию».

Впереди у Александра Вязовкина — отбор на Олимпийские игры 2020 года. Уже рано утром в пятницу он вылетел в Азербайджан на тренировочный сбор национальной сборной, передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:   пресс-служба минспорта СО
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