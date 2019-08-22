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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Азаров отметил ветерана и сотрудников «Крыльев Советов» за вклад в развитие футбола в регионе

22 августа 2019 21:51
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Согласно постановлению главы региона, за личный вклад в развитие футбола в регионе поощрят ветерана «Крыльев Советов», начальника отдела по работе с ветеранами Фонда развития и поддержки футбола в Самарской области Валерьяна Панфилова.

Также Дмитрий Азаров отметил сотрудников ФК «Крылья Советов»: начальника команды основного состава спортивного блока Валерия Репина, заместителя генерального директора по безопасности Тагира Хусаинова, главного врача медслужбы Кюри Чачаева
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