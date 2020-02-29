Я нашел ошибку
Главные новости: 
После матча с
Денис Попович: На "Самара Арене" надо побеждать – здесь наши болельщики, наш дом
Таким образом власти планируют бороться с проблемой пробок.
Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург
Помочь может соленая или пряная еда, которая ускоряет кровообращение и тонизирует сосудистую систему.
Врач назвал простые способы нормализовать давление при гипотонии
После ДТП госпитализировали шесть человек, одному ребенку оторвало кисть руки.
Под Ульяновском опрокинулся автобус с футбольной детской командой
По версии СМИ, на мероприятии по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Он стал третьей жертвой инцидента в банном комплексе в Москве.
Муж блогера стал третьей жертвой купания в бассейне с сухим льдом
Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк (
"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1
Михаил Ратманов вручить ключи от автомобилей работникам фельдшерско-акушерских пунктов поселков Любицкий и Чапаевский для оказания неотложной медпомощи.
Медработники Красноармейского района получили два новых высокопроходимых автомобилей «НИВА»
Требовалась немедленная эвакуация пострадавшего с острова на берег для передачи врачам скорой медицинской помощи.
Рыбаку стало плохо с сердцем на Васильевских островах, его частично парализовало
сегодня  Суббота, 29 февраля, 18:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/02:
USD 66.99
1.38
EUR 73.72
2.07
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Денис Попович: На "Самара Арене" надо побеждать – здесь наши болельщики, наш дом

29 февраля 2020 18:20
14
После матча с
После матча с "Оренбургом" автор забитого мяча Денис Попович ответил на вопросы журналистов.

– Были ли сомнения, кто сегодня будет лучшим игроком матча? Все между вами и Евгением Фроловым выбирали. Нет обиды, что вы забили такой важный мяч, а лучшим стал Евгений?

– Нет, мы одна команда. Без разницы, кто лучший. Мы выигрываем и проигрываем как команда. Фролов сегодня очень хорошо играл, пенальти отбил, он очень нам помогал. То, что он стал лучшим футболистом, это правильно, и это правда.

– Насколько тяжело играть против бывшей команды?

– Я знаю, как они играют, но с другой стороны, это наша работа. Сегодня ты здесь, через год я не знаю, где я буду, так бывает. Там у меня друзья, я там 2,5 года был, но сейчас я здесь, я буду стараться помогать Самаре, чтобы мы набрали много очков и остались в Премьер-Лиге.

– Вас в команде приняли хорошо?

– Да, все в порядке, все хорошо.

– Результат по игре? Справедлив?

– Да, они пенальти не забили, мы потом забили, у нас тоже был момент, Деян выходил один на один с вратарем. Если бы там забили, я думаю, закрепили бы этот счет и выиграли, но так бывает. У них тоже было попадание в штангу. Тяжело было, мы играли почти 70 минут в меньшинстве, но мы старались. Если так будет дальше, нужно, чтобы мы показывали характер и чтобы такие игры, как сегодня, выигрывали, потому что нам каждое очко сейчас нужно.

– Сегодня от вас было много движений, много обостряющих передач. Насколько оцените свою техническую готовность?

– Я могу сказать, что я готов, но с другой стороны, сегодня тяжело на поле было. Скоро у нас снова будет здесь игра, будет лучше и погода, и поле. Я думаю, что все будет хорошо, просто надо двигаться дальше.

– Прогресс есть? В меньшинстве сыграли вничью против "Оренбурга".

– Дома нужно каждую игру выигрывать. Без разницы, это "Оренбург" или "Краснодар". Дома нужно выигрывать, потому что этой твой дом, твои болельщики. Сегодня только ничья, но надеюсь, что следующая игра будет лучше.

– ВАР помогает или мешает?

– Сегодня я могу сказать, что нам он не помогал, но может в следующей игре нам поможет. Я думаю, что ВАР – это хорошо, но мне не нравится, что очень долго мы ждали. Сегодня холодно было, а мы ждали 5-7 минут, чтобы он сказал – есть красная карточка или нет.

– Что знаешь о следующем сопернике, "Рубине", чего ждать от матча?

– Много чего знаю, потому что у меня там есть друзья. Тренера тоже знаю. Мы знаем команду, тренер нам тоже скажет, как они играют. Мы будем стараться, чтобы выиграть этот матч.

– В гостях будет проще, чем дома?

– Не знаю, посмотрим через неделю.

– Это волжское дерби, принципиальное противостояние Самары и Казани. В Казани будет много болельщиков из Самары, 400-500 человек.

– Это будет большой плюс для нас. Когда поддержка есть, то лучше играть.

– Сегодня было слышно болельщиков?

– Да, было слышно, поэтому спасибо болельщикам, а мы будем стараться, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:    пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1994
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1779
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2071
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9065
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9378
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9236
Весь список
Спорт в регионе
29 февраля 2020  18:20
После матча с "Оренбургом" автор забитого мяча Денис Попович ответил на вопросы журналистов.
Денис Попович: На "Самара Арене" надо побеждать – здесь наши болельщики, наш дом
После матча с "Оренбургом" автор забитого мяча Денис Попович ответил на вопросы журналистов.   Спорт в регионе
14
29 февраля 2020  15:25
Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк ("Оренбург"-м)
"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1
Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк ("Оренбург"-м)  Спорт в регионе
153
29 февраля 2020  12:58
Братья Бородачевы из Самары покоряют Европу!
Братья Бородачевы из Самары покоряют Европу!
В Хорватии проходит первенство Европы по фехтованию. Спорт в регионе
165
28 февраля 2020  22:52
"Это была очень сложная игра для нас."
Миодраг Божович: "Мне некого упрекнуть из своих игроков"
"Это была очень сложная игра для нас."   Спорт в регионе
572
28 февраля 2020  22:35
Следующий матч "Крылья" проведут 8 марта на выезде в Казани против местного "Рубина".
"Крылья Советов" упустили победу над "Оренбургом" – 1:1
Следующий матч "Крылья" проведут 8 марта на выезде в Казани против местного "Рубина".  Спорт в регионе
301
28 февраля 2020  19:33
Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон.
В стартовом составе "Крыльев Советов" три дебютанта
Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон.   Спорт в регионе
408
28 февраля 2020  12:15
Совет директоров заявил о доверии к игрокам Крыльев Советов
Совет директоров заявил о доверии к игрокам "Крыльев Советов"
Председатель Совета директоров самарского футбольного клуба Александр Фетисов прокомментировал завершившуюся трансферную кампанию и старт весенней части... Спорт в регионе
192
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
557
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
937
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2922
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1295
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2348
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1796
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
391
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
614
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
670
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1384
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1878
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1899
Весь список

Мероприятия
Сотрудниками ГИБДД СО ежедневно пресекаются нарушения ПДД со стороны водителей автобусов
Все на кайт-карнавал в Тольятти «Жигулёвское море — любимому городу»
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные