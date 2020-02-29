Денис Попович: На "Самара Арене" надо побеждать – здесь наши болельщики, наш дом
29 февраля 2020 18:20
14
– Были ли сомнения, кто сегодня будет лучшим игроком матча? Все между вами и Евгением Фроловым выбирали. Нет обиды, что вы забили такой важный мяч, а лучшим стал Евгений?
– Нет, мы одна команда. Без разницы, кто лучший. Мы выигрываем и проигрываем как команда. Фролов сегодня очень хорошо играл, пенальти отбил, он очень нам помогал. То, что он стал лучшим футболистом, это правильно, и это правда.
– Насколько тяжело играть против бывшей команды?
– Я знаю, как они играют, но с другой стороны, это наша работа. Сегодня ты здесь, через год я не знаю, где я буду, так бывает. Там у меня друзья, я там 2,5 года был, но сейчас я здесь, я буду стараться помогать Самаре, чтобы мы набрали много очков и остались в Премьер-Лиге.
– Вас в команде приняли хорошо?
– Да, все в порядке, все хорошо.
– Результат по игре? Справедлив?
– Да, они пенальти не забили, мы потом забили, у нас тоже был момент, Деян выходил один на один с вратарем. Если бы там забили, я думаю, закрепили бы этот счет и выиграли, но так бывает. У них тоже было попадание в штангу. Тяжело было, мы играли почти 70 минут в меньшинстве, но мы старались. Если так будет дальше, нужно, чтобы мы показывали характер и чтобы такие игры, как сегодня, выигрывали, потому что нам каждое очко сейчас нужно.
– Сегодня от вас было много движений, много обостряющих передач. Насколько оцените свою техническую готовность?
– Я могу сказать, что я готов, но с другой стороны, сегодня тяжело на поле было. Скоро у нас снова будет здесь игра, будет лучше и погода, и поле. Я думаю, что все будет хорошо, просто надо двигаться дальше.
– Прогресс есть? В меньшинстве сыграли вничью против "Оренбурга".
– Дома нужно каждую игру выигрывать. Без разницы, это "Оренбург" или "Краснодар". Дома нужно выигрывать, потому что этой твой дом, твои болельщики. Сегодня только ничья, но надеюсь, что следующая игра будет лучше.
– ВАР помогает или мешает?
– Сегодня я могу сказать, что нам он не помогал, но может в следующей игре нам поможет. Я думаю, что ВАР – это хорошо, но мне не нравится, что очень долго мы ждали. Сегодня холодно было, а мы ждали 5-7 минут, чтобы он сказал – есть красная карточка или нет.
– Что знаешь о следующем сопернике, "Рубине", чего ждать от матча?
– Много чего знаю, потому что у меня там есть друзья. Тренера тоже знаю. Мы знаем команду, тренер нам тоже скажет, как они играют. Мы будем стараться, чтобы выиграть этот матч.
– В гостях будет проще, чем дома?
– Не знаю, посмотрим через неделю.
– Это волжское дерби, принципиальное противостояние Самары и Казани. В Казани будет много болельщиков из Самары, 400-500 человек.
– Это будет большой плюс для нас. Когда поддержка есть, то лучше играть.
– Сегодня было слышно болельщиков?
– Да, было слышно, поэтому спасибо болельщикам, а мы будем стараться, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1994
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1779
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2071
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9065
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9378
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9236
Спорт в регионе
29 февраля 2020 18:20
После матча с "Оренбургом" автор забитого мяча Денис Попович ответил на вопросы журналистов. Спорт в регионе
14
29 февраля 2020 15:25
Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк ("Оренбург"-м) Спорт в регионе
153
29 февраля 2020 12:58
В Хорватии проходит первенство Европы по фехтованию. Спорт в регионе
165
28 февраля 2020 22:52
"Это была очень сложная игра для нас." Спорт в регионе
572
28 февраля 2020 22:35
Следующий матч "Крылья" проведут 8 марта на выезде в Казани против местного "Рубина". Спорт в регионе
301
28 февраля 2020 19:33
Команду на поле впервые в качестве капитана выведет Паул-Виорел Антон. Спорт в регионе
408
28 февраля 2020 12:15
Председатель Совета директоров самарского футбольного клуба Александр Фетисов прокомментировал завершившуюся трансферную кампанию и старт весенней части... Спорт в регионе
192
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
557
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
937
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2922
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1295
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2348
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1796
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
391
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
614
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
670
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1384
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1878
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1899
Мероприятия