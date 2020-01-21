Братья Бородачевы в число призеров не вошли

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Оба брата вышли в четвертьфинал, но на пьедестал почета им помешали подняться француз Рафаэл Савен и египтянин Мохаммед Хамзе, которым Антон и Кирилл уступили соответственно 8:15 и 10:15. Поэтому в итоговом протоколе самарцы заняли пятое и шестое места. В командном зачете в составе российского квартета выступал Кирилл. После побед над сборными Украины — 45:24 и Германии — 45:28, россияне встретились в полуфинале с итальянцами. Эта матчевая встреча завершилась в пользу итальянец 45:41, которые в итоге выиграли турнир.А российские рапиристы уступили и в матче за третье место французам — 35:45 и, заняв четвертое место, остались с «деревянными» медалями — так традиционно в спорте называют четвёртый результат по итогам соревнований. Считается, что это самое обидное место, потому как результат показан высокий, но в призеры спортсмен не попал.