Байлз стала первой гимнасткой, выполнившей двойное сальто назад с двумя винтами. Видео
11 августа 2019 13:53
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Ранее 22-летняя Байлз в вольных упражнениях в многоборье впервые выполнила двойное сальто назад с тремя винтами. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный.
Три года назад спортсменка заявила, что ей не стыдно принимать запрещенные препараты, сославшись на свой синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Байлз - четырехкратная победительница Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, рекордсменка по количеству выигранных золотых медалей на чемпионатах мира (14). По общему числу медалей на чемпионатах мира американка делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной (по 20).
Видео здесь.
Фото из открытых источников
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