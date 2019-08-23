Александр Соболев встретился с болельщиками в ТЦ "Сила Спорта"
23 августа 2019 14:51
133
Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди любителей футбола. Около 400 человек посетили встречу, чтобы взять автограф, сфотографироваться и пообщаться с Александром. Мероприятие длилось более двух часов: Соболев уделил время каждому болельщику. Поклонники "Крыльев" желали команде удачи в матче со "Спартаком", а Александру – достойного продолжения яркого сезона и еще больше забитых голов. По окончании встречи Соболев поделился своими эмоциями с www.KC-CAMAPA.ru:
– Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который поддерживает "Крылья Советов", несмотря ни на что. Ваша энергетика всегда придает нам дополнительные силы на футбольном поле и вне его. Самара – футбольный город, и могу сказать, что он стал для меня вторым домом. Я рад приносить пользу команде и буду стараться был полезным "Крыльям" и дальше. Ждём всех 25 августа на "Самара Арене" на матче со "Спартаком"!
Фото: пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1347
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1151
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1439
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8331
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8774
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8491
Спорт в регионе
23 августа 2019 18:24
Такое решение приняла Евразийская федерация профессионального бокса на очередном конгрессе. Награду получили менеджер и тренер боксёра. Спорт в регионе
30
23 августа 2019 16:08
Детские команды приглашают принять участие в церемонии открытия площадки и мастер-классе на новом баскетбольном месте. Спорт в регионе
102
23 августа 2019 14:51
Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди любителей футбола. Спорт в регионе
133
23 августа 2019 11:54
Старт — общий в 11.00 для всех категорий участников. Спорт в регионе
144
23 августа 2019 11:13
Турнир откроется показательным матчем детских команд. Спорт в регионе
154
22 августа 2019 22:14
На днях родители юных спортсменов и тренеры попросили обратить внимание на неудовлетворительное состояние помещения. Спорт в регионе
283
22 августа 2019 22:08
Обновление проведено благодаря федерации баскетбола СО. Спорт в регионе
253
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
243
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
233
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
491
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1141
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
599
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
696
Фоторепортажи
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
208
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
613
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
421
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
581
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
942
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
906
Мероприятия