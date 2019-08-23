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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Соболев встретился с болельщиками в ТЦ "Сила Спорта"

23 августа 2019 14:51
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Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди любителей футбола.
В клубном магазине "Крыльев Советов" в ТЦ "Сила Спорта" состоялась автограф- фотосессия лучшего бомбардира Российской Премьер-лиги, нападающего нашей команды Александра Соболева, передает пресс-служба ФК "КС".

Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди любителей футбола. Около 400 человек посетили встречу, чтобы взять автограф, сфотографироваться и пообщаться с Александром. Мероприятие длилось более двух часов: Соболев уделил время каждому болельщику. Поклонники "Крыльев" желали команде удачи в матче со "Спартаком", а Александру – достойного продолжения яркого сезона и еще больше забитых голов. По окончании встречи Соболев поделился своими эмоциями с www.KC-CAMAPA.ru:

– Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который поддерживает "Крылья Советов", несмотря ни на что. Ваша энергетика всегда придает нам дополнительные силы на футбольном поле и вне его. Самара – футбольный город, и могу сказать, что он стал для меня вторым домом. Я рад приносить пользу команде и буду стараться был полезным "Крыльям" и дальше. Ждём всех 25 августа на "Самара Арене" на матче со "Спартаком"! 


Фото:    пресс-служба ФК "КС
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