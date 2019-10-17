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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Соболев - о сборной России, игре с «Оренбургом» и интересе других клубов

17 октября 2019 12:45
119
Форвард нашей команды Александр Соболев ответил на вопросы самарских журналистов.
На «Металлурге» состоялась открытая тренировка «Крыльев Советов». По окончании занятия форвард нашей команды Александр Соболев ответил на вопросы самарских журналистов, передает пресс-служба ФК "КС".


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