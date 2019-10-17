Александр Соболев - о сборной России, игре с «Оренбургом» и интересе других клубов
17 октября 2019 12:45
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ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
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17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
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4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
17 октября 2019 12:45
Форвард нашей команды Александр Соболев ответил на вопросы самарских журналистов. Спорт в регионе
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16 октября 2019 20:16
На вопросы самарских журналистов ответил главный тренер нашей команды. Спорт в регионе
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16 октября 2019 20:11
У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Александром, взять у него автограф, а также приобрести билеты на домашний матч нашей команды с... Спорт в регионе
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16 октября 2019 18:18
Мастер-класс включал в себя все традиционные элементы: «баскетбольная» разминка, серия упражнений на дриблинг, передачи и броски и, конечно, двустороння... Спорт в регионе
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16 октября 2019 16:12
Он сейчас работает в Центре подготовки футболистов. Спорт в регионе
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15 октября 2019 20:38
Первая ракетка России не сумела пробиться во второй круг домашнего турнира WTA. Действующая чемпионка Кубка Кремля проиграла представительнице Украины Даяне... Спорт в регионе
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15 октября 2019 14:40
Презентация игроков и спортивной формы, обновленного клубного сайта и логотипа - это лишь малая часть программы мероприятия. Спорт в регионе
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Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
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10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
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9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
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3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
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1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
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21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
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Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
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14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
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8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
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7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
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7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
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2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
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Мероприятия