Александр Комин (ЦСКА/Самара) выиграл «золото» международных соревнований по велоспорту «Гран-при Омска»

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Армеец одержал победу в паре с одноклубником, чемпионом мира, победителем и призёром чемпионатов Европы Артуром Ершовым. Спортсмены на 8 очков опередили соперников из Казахстана.Комин рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара, что победа стала результатом грамотно выстроенной стратегии гонки, накопленного опыта и слаженного,доверительного взаимодействия между напарниками.- С самого начала гонки мы выбрали стратегию экономии сил, в то время, когда соперники сразу хорошо задали темп, что и вымотало их раньше времени. Мызадавили их и морально и физически, наши атаки в финали оказались более результативными, - добавил армеец.«Золото» Комина и Ершова – пятая и шестая по счету медали армейскихт спортсменов на соревнованиях в Омске. До этого Александр Комин и Артур Ершоводержали победу на чемпионате России в парной гонке преследования на дистанции 4 км. Среди женщин третий результат в парной гонке преследования показали победитель этапа Кубка мира, победитель и призер чемпионатов России, представительница ЦСКА/Санкт-Петербург Александра Гончарова и велосипедисткаЦСКА/Самара Марина Уварова.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара