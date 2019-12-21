Александр Фетисов: Перед командой поставлена жесткая задача – успешно провести оставшиеся игры
21 декабря 2019 15:11
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– Сегодня прошло заседание Совета директоров ПФК "Крылья Советов", на котором принято решение не менять тренерский штаб.
Мы проанализировали спортивные итоги первой части Чемпионата. Они нас категорически не устраивают. Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трёх побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила "Крылья Советов" на 15 место в Чемпионате. И этим результатом мы категорически не удовлетворены.
Правительство делает для команды абсолютно все. С июля у команды нет задержек по зарплате – она выплачивается день в день. Хотя в прошлом сезоне задержки по зарплате составляли до трех месяцев.
Хочу отметить, что "Крылья" стали эффективнее распоряжаться финансами: этим летом клуб не выплатил за расторжение контрактов с игроками ни рубля, "Крылья" сэкономили на закупках более 20 млн рублей, наши доходы с трансферов в три раза выше расходов на эту затратную часть, а доходы от работы с коммерческими партнерами за этот год выросли в два раза. Еще один важный момент в системе работы клуба: Центр подготовки футболистов "Крыльев Советов" в ближайшее время получит статус Академии футбола высшей категории. Таким образом, она станет первой такой академией в Самарской области и одной из первых в России.
Эта работа обычно не выносится в публичную плоскость, но она ведется еждневно и во многом формирует клуб, который мы хотим видеть в будущем — "Крылья Советов" без долгов, финансово здоровые, открытые и понятные как для болельщиков, так и для потенциальных партнеров.
Совет директоров проанализировал сложную ситуацию, в которую попала команда. Задача занять в Чемпионате более высокое место как была, так и остается. Мы обсудили планы усиления команды на весеннюю часть Чемпионата. Перед командой поставлена жёсткая задача – успешно провести оставшиеся игры.
Хочу подчеркнуть, что мы создаём для команды все необходимые условия, но, в свою очередь, требуем от нее выполнения поставленных задач.
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