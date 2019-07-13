Александр Анюков: Я рад вернуться в "Крылья" и опять играть

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Защитникпровел первую тренировку в "Крыльях Советов" после возвращения в Самару, передает пресс-служба ФК "КС". По окончании занятия футболист поделился своими эмоциями c www.KC-CAMAPA.ru:– Я рад вернуться в "Крылья", домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации. Руководство "Крыльев" предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился. Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли – все говорили о Миодраге только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в "Зените" работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100%, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать.Самое яркое воспоминание о "Крыльях" – это, конечно, дебют в команде. Также все помнят 2004-й год. Вспоминаю и юношеский футбол, как двигался вперед – приятные воспоминания.Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!Фото: пресс-служба ФК "КС"